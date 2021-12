Conflit : L’Arménie et l’Azerbaïdjan sommés d’arrêter la haine raciale

La Cour internationale de justice intime l’ordre à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan d’éviter d’aggraver encore leur conflit. En outre, Bakou doit arrêter de profaner le patrimoine culturel de sa voisine.

La plus haute juridiction de l’ONU a ordonné, mardi, à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan de stopper la haine raciale et d’éviter d’aggraver leur différend après le conflit, en 2020, entre les deux ex-républiques soviétiques dans la région du Haut-Karabakh. Bakou doit en outre protéger les prisonniers arméniens détenus depuis ce conflit et arrêter la profanation du patrimoine culturel arménien, comme les églises, a déclaré la Cour internationale de justice (CIJ), qui siège à La Haye (Pays-Bas).