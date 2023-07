Nagorny-Karabakh: L’Arménie juge «très probable» une nouvelle guerre avec l’Azerbaïdjan

Blocus azerbaïdjanais

«Tant qu’un traité de paix n’aura pas été signé et qu’un tel traité n’aura pas été ratifié par les parlements des deux pays, bien sûr, une (nouvelle) guerre (avec l’Azerbaïdjan) est très probable», a mis en garde Nikol Pachinian. L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont livré deux guerres pour le contrôle du Nagorny-Karabakh. La dernière, en 2020, a débouché sur une défaite arménienne, des gains territoriaux azerbaïdjanais, et un fragile cessez-le-feu.