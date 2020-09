Conflit : L’Arménie pas prête à des négociations de paix avec Bakou

Les tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont intensifiées dimanche. La paix ne semble pas encore proche.

Il a jugé que l’Arménie et le Karabakh n’étaient pas disposés à résoudre le conflit «au détriment de leurs intérêts nationaux et de leur sécurité».

Une centaine de morts

Depuis dimanche, les forces de l’enclave séparatiste du Nagorny Karabakh, soutenues politiquement, militairement et économiquement par l’Arménie, et celles de l’Azerbaïdjan s’affrontent dans des combats ayant fait au moins une centaine de morts, les plus meurtriers depuis 2016.

L’Arménie a affirmé mardi qu’un chasseur-bombardier turc soutenant l’Azerbaïdjan avait abattu un de ses avions militaires, ce qu’ont aussitôt démenti Ankara et Bakou. Une intervention militaire directe turque marquerait un tournant majeur. Une guerre ouverte entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan risquerait par ailleurs de déstabiliser le Caucase du Sud et d’y entraîner les puissances régionales, au premier rang desquelles la Turquie et la Russie.