Diplomatie : L’Arménie refuse d’accueillir des exercices militaires russes

Blocage du couloir de Latchine

Il a notamment reproché à l’OTSC d’avoir «refusé de condamner les actions de l’Azerbaïdjan» et à la Russie de ne pas jouer son rôle de «garant de la sécurité» de l’Arménie. «L’Arménie s’attendait à des actions spécifiques de la part des partenaires russes et d’autres partenaires dans le domaine de la sécurité. Mais on a dit à Erevan que les frontières de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan n’étaient pas délimitées», a encore reproché Pachinian.