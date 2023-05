L’Arménie saisit de la coke pour 250 millions de dollars

Les autorités d’Arménie ont annoncé mercredi avoir saisi plus d’une tonne de cocaïne, d’une valeur d’environ 250 millions de dollars (quelque 224 millions de francs), soit l’une des saisies de drogue les plus importantes dans l’histoire de ce petit pays du Caucase.

La cargaison, en provenance d’Équateur, a été commandée par une compagnie arménienne et a été transportée jusqu’à l’Arménie via le Panama, l’Italie et la Géorgie, a indiqué dans un communiqué, le service de sécurité nationale arménien.