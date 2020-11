Caucase : L’Arménie se retire d’une région proche du Nagorny Karabakh

L’accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan prévoit le départ des forces arméniennes de la région de Kalbajar, près du Nagorny Karabakh.

L’accord de paix prévoit la présence de forces de maintien de la paix russes au Nagorny Karabakh, qui sont arrivées dès vendredi à Stepanakert, la capitale du Nagorny Karabakh, où elles contrôlaient les abords et la ligne de front tout proche. Stepanakert, qui reste sous contrôle arménien, a été en partie défigurée par les roquettes et vidée de ses habitants.

Les autorités locales les ont appelés à rentrer au plus vite mais la quasi-totalité des magasins sont fermés et la dernière supérette ouverte a été dévalisée. Les troupes russes sont, elles, bien présentes, à la faveur de l’accord de paix qui prévoit le déploiement de près de 2000 soldats de Moscou avec des engins blindés et des véhicules spéciaux. Ils contrôlent routes et carrefours, vérifiant les voitures qui passent.