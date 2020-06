Nestlé escroqué

Larmes et honte au procès d’un jeune comptable

Un Valaisan de 38 ans avait détourné dans le cadre de son travail un total de 1'765'987 francs de début 2011, alors qu'il venait à peine d'être engagé, à fin 2015. Son procès se tient à Vevey (VD).

Un ancien comptable du groupe Nestlé est jugé depuis jeudi à Vevey (VD) pour avoir détourné plus de 1,76 million de francs en cinq ans. L'homme a admis les faits. Le Tribunal correctionnel de l'Est Vaudois étudie comment ce Valaisan de 38 ans et son ex-compagne, coaccusée, ont dépensé cette somme.

L'homme est accusé d'escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment d'argent. Ex-comptable de Nestrade SA, société du groupe Nestlé basée à la Tour-de-Peilz (VD) et chargée du paiement de certains collaborateurs expatriés du groupe, il a détourné dans le cadre de son travail un total de 1'765'987 francs de début 2011, alors qu'il venait à peine d'être engagé, à fin 2015.