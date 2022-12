Ethiopie: Larmes et longues étreintes après la reprise de vols vers le Tigré

Éthiopie : Larmes et longues étreintes après la reprise de vols vers le Tigré

De longues embrassades et des larmes de joie ont accompagné mercredi le premier vol commercial depuis 18 mois de la compagnie Ethiopian Airlines entre Addis Abeba et la capitale de la région troublée du Tigré, coupée du monde depuis juin 2021. Cette première liaison intervient près de deux mois après que le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens ont signé, le 2 novembre, un accord mettant fin à la guerre qui a ravagé durant deux ans cette région du nord de l’Éthiopie. Elle constitue un signe supplémentaire de la normalisation des relations entre les autorités fédérales et l’ancienne zone rebelle. La capitale Mekele a ainsi été raccordée au réseau électrique national le 6 décembre, la CBE, la principale banque du pays, a annoncé le 19 décembre la reprise de ses opérations dans certaines villes, et les communications téléphoniques avec la région ont commencé à être rétablies.