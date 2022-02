Cinéma – Larmes, malaises et gags plats ont rythmé la soirée des César 2022

Ce fut long! Trois heures et demi pour remettre vendredi les prix au meilleur du cinéma français de 2021. La cérémonie des Césars 2022 a surtout manqué d'humour, de discours punchy, de bonnes vannes; et le maître de cérémonie Antoine de Caunes, qui nous habitués à l’excellence, n'a franchement pas remonté le niveau cette année.

Côté public ou côté scène, tout ce beau petit monde semblait bien coincé et presque pressé d'arriver au bout. Certes, la guerre en Ukraine, la récente mort de Gaspard Ulliel et le port des masques toujours obligatoire en France n'ont peut être pas aidé à «faire du cinéma une fête», comme l'a évoqué Omar Sy.

Le postérieur de Marie S’Infiltre

Heureusement que le chouchou des Français était là pour mettre le feu un bref instant, faisant lever tout le monde et dansant lui-même comme un pro sur «Alors on danse». Il y avait aussi ce musicien de l'orchestre qui nous a fait rêver avec sa barbe à paillettes, tandis qu'on essayera d'oublier Marie S'Infiltre qui est venue montrer ses fesses et José Garcia qui a débarqué avec une troupe de mariachis sans raison aucune.