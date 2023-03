Genève: L’arnaque au faux colis ne cesse de polluer les natels

Cet hameçonnage par SMS «est toujours en vogue», note la police. Il explose durant les Fêtes et leur flot de colis, comme nous l’écrivions en janvier 2022. L’an passé, les forces de l’ordre ont recensé 13 plaintes liées à des cas «DHL» (une alerte figure depuis mai sur le site de l’entreprise). Les dommages atteignent «entre 500 et 1000 fr.», dit la police, qui ne peut évaluer l’ampleur de l’escroquerie: les spams sont envoyés en masse; les gens ne déposent pas plainte lorsque le vol reste une tentative; et lorsqu’ils signalent un retrait frauduleux sur leur carte, «ils ne font pas forcément le lien» entre le retrait et un faux SMS DHL. Les escrocs, dont la police dit ignorer comment ils obtiennent les numéros des cibles et qui peuvent agir «depuis n’importe où» jouent sur du velours. Aucun n’a été arrêté.