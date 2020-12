Ils s’imaginaient passer les Fêtes dans des chalets de luxe de Verbier (VS) et Zermatt (VS). Des Zougois se sont fait berner par des escrocs, qui leur ont soutiré des sommes entre 5000 et 75’000 euros. Ces logements – bien réels – ont été loués via le site internet hundredchalets.com, mais les contrats étaient fictifs et les liens et les annonces sur les réseaux sociaux falsifiés. L’argent a été versé en avance sur des comptes aux Pays-Bas.