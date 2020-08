Lausanne

L’arnaqueur aux annuaires a même piégé des avocats

Un Allemand jouait avec les noms de sites officiels pour tromper ses victimes. Il vient d’être condamné avec sursis.

Parmi les victimes de cette arnaque, on retrouve des avocats ou encore Migros, par le biais d’un de ses golfs. C’est dire si la similitude savamment entretenue entre les sites web officiels que sont Swisscom, Local ou Search et ceux d’un Allemand pouvait prêter à confusion. L’homme travaillait pour trois sociétés basées à l’étranger dont les noms, localsearch.sarl ou localswiss.site, pouvaient sembler familiers ici.

Trois ans d’arnaques

Des promesses pas tenues

Des agences et des particuliers se sont ainsi engagés pour un total de plus de 1500 fr., avec l’espoir d’être mis en valeur sur ces plateformes. L’homme, qui a refusé de répondre aux enquêteurs, n’hésitait pas à envoyer des rappels et avait même mandaté une société de recouvrement. Ce sont la Fédération romande des consommateurs et le Secrétariat d’État à l’économie qui ont alerté la justice. L’Allemand a été reconnu coupable de délit à la loi sur la concurrence déloyale et a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, avec 1200 fr. de frais.