Rien ne vaut la méthode traditionnelle

Jörg Brügger, un des bouchers impliqués dans la mission, est convaincu: «Le goût est plus intense que celui de la viande des Grisons habituelle. La viande est plus sèche, un peu plus salée et plus foncée.» Il explique que le morceau de viande a aussi perdu un peu de poids, passant de 130 grammes à 90 grammes.