Etats-Unis : L’arrestation d’un journaliste US en Russie «dépasse les bornes», juge Biden

Joe Biden en route pour l’Irlande du Nord pour les 25 ans de l’accord de paix

Le président américain Joe Biden s’est envolé mardi vers l’Irlande du Nord, pour un voyage lourd de symboles à l’occasion du 25e anniversaire de l’accord de paix qui a mis fin à trois décennies de violences. Fier de ses origines irlandaises, Joe Biden se rendra dans la semaine sur les terres de ses ancêtres en République d’Irlande. Mais il entame sa visite dans la province britannique meurtrie par les «Troubles», signe de l’attention qu’il porte au processus de paix mais aussi plus récemment aux tensions politiques agitant l’Irlande du Nord.

Le 10 avril 1998, jour cette année-là du Vendredi saint précédant Pâques, les républicains favorables à une réunification avec l’Irlande et les unionistes attachés au maintien au sein du Royaume-Uni décrochaient un accord de paix inespéré après d’intenses négociations impliquant Londres, Dublin et Washington. L’accord a mis fin à trois décennies de violences qui ont fait 3500 morts, entre unionistes, surtout protestants, et républicains en majorité catholiques, avec l’implication de l’armée britannique.