Dans la nuit de vendredi à samedi, un peu après 1h, la police lausannoise est intervenue dans l’enceinte du Palais de Beaulieu, «à la suite de plaintes du voisinage pour nuisances sonores», explique un porte-parole de la police lausannoise. «À son arrivée, la patrouille a constaté une fête sauvage et la présence d’une septantaine de personnes», poursuit l’officier. Une grande partie des fêtards ont quitté les lieux sur-le-champ.

«Cependant, plusieurs personnes sont restées et des interpellations ont dû être effectuées, dont une pour un individu provocant, prenant à partie la police et ne se laissant pas identifier.» Cette arrestation a été filmée par l’un des jeunes, qui a ensuite posté les images sur Instagram. Dimanche matin, la vidéo affichait déjà plus de 70’000 vues.