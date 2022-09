Pénurie d’énergie : L’arrêt de Nord Stream n’inquiète pas la Suisse

L’arrêt pour une durée indéterminée du gazoduc russe n’a pas aggravé la situation d’approvisionnement de notre pays, dont les stocks de gaz à l’étranger réduisent la dépendance au gaz russe selon Berne. En parallèle, la hausse du prix de l’électricité suscite critiques et débats.

Le Conseil fédéral n’a pas été inquiété par l’arrêt surprise du gazoduc. AFP

Le gazoduc Nord Stream, qui devait être remis en service hier après une opération de maintenance, sera complètement arrêté annonçait hier l’exploitant russe Gazprom à la surprise générale. Cela pour réparer une fuite d’huile d’une turbine, selon l’entreprise. L’annonce a surpris en Suisse et en Europe, et fait craindre que le groupe public russe n’arrête complètement ses livraisons de gaz, déjà fortement réduites. Une mesure qui mettrait définitivement en péril l’approvisionnement de l’Europe et de la Suisse, rapporte la «SonntagsZeitung».

Mais le Conseil fédéral n’est pas inquiet, ni le secteur gazier du pays. Il fallait s’attendre à ce que la Russie joue un jeu politique avec ses livraisons, explique-t-on à l’Association suisse de l’industrie gazière (ASIG): «La situation est tendue. Mais elle ne s’est pas fondamentalement aggravée», a déclaré le porte-parole Thomas Hegglin au journal alémanique.

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) déclare aussi que cet arrêt des livraisons de gaz «ne modifie pas pour l’instant la situation de départ pour la Suisse». L’OFEN et l’ASIG rappellent ainsi que l’industrie gazière avait déjà acquis et stocké fin août les réserves de gaz supplémentaires prévues chez nos voisins européens. Du côté d’EconomieSuisse on met toutefois en garde contre le fait de compter sur ces stocks de gaz à l’étranger dans une situation tendue.

Le PS veut restructurer le marché de l’électricité suisse Selon Roger Nordmann, la Suisse est confrontée à «un échec total de l’organisation pseudo-libérale du marché en vigueur». Pour le chef du groupe parlementaire socialiste et expert en énergie, les prix de l’électricité n’ont plus aucun lien avec les coûts de revient effectifs depuis 20 ans, rapporte la «SonntagsZeitung». Il estime que pendant des années, les fournisseurs ont préféré s’approvisionner en électricité bon marché à la bourse internationale de l’électricité et la vendre avec un bénéfice au lieu d’investir dans une électricité nationale un peu plus chère produite par l’eau, le soleil et le vent. D’où la pénurie d’électricité, surtout pour l’avenir, ainsi que l’explosion des prix. Des règles claires pour des prix stables Il réclame ainsi une restructuration totale du marché de l’électricité, en plus des aides d’urgence pour les entreprises et les ménages privés particulièrement touchés par la hausse des prix de l’électricité. Dès la session d’automne, le PS déposera donc une interpellation urgente sur le sujet et demandera la révision totale de la loi sur le marché de l’électricité. «Seules des règles de marché claires et des interdictions de spéculation garantissent pour l’avenir des prix stables, des investissements suffisants dans l’énergie nationale et un approvisionnement sûr», estime-t-il.

Détente européenne favorable à la Suisse

À l’ASIG, on voit en revanche des signes de détente en Europe, ce qui profiterait à la Suisse: «Nous constatons que l’Allemagne consomme beaucoup plus de charbon que de gaz pour faire des économies. Grâce au gaz provenant de pays européens et au gaz liquide, la dépendance vis-à-vis du gaz russe a diminué», estime donc son porte-parole. Et la France annonçait, vendredi dernier également, qu’elle remettrait en service une grande partie des réacteurs nucléaires à l’arrêt d’ici l’hiver, ce qui permettrait aussi de débloquer la situation gazière.

Test national de «stress» énergétique Comme le rapporte la «NZZ am Sonntag» du jour, si l’hiver prochain la Suisse venait à manquer d’électricité, un contingentement des gros consommateurs n’est pas à exclure. Pour s’y préparer, sera bientôt organisé un test de stress» sur le plan national. Selon Lukas Küng, chef de l’Organisation pour l’approvisionnement en électricité en cas de crise (OSTRAL), il sera mené avec l’ensemble des gestionnaires des réseaux d’électricité du pays. Selon lui, ces derniers devront calculer un contingent fictif d’électricité pour leurs gros clients. Objectif: augmenter la disponibilité opérationnelle et vérifier les processus. La date de l’exercice reste secrète pour l’heure.

M. Prix critique les taxes de réseau excessives Les prix de l’électricité n’ont jamais été aussi élevés et augmenteront encore en 2023. On parle ainsi de hausses de prix pour les ménages privés allant jusqu’à 39%. Ce qui est moins connu, comme le souligne la «SonntagsZeitung» du jour, c’est que les ménages paient également les taxes de réseau pour acheminer l’électricité. Celles-ci représentent jusqu’à 49% d’une facture d’électricité moyenne. Une proportion critiquée par Stefan Meierhans, le Surveillant des prix. Selon lui, «les pouvoirs publics, en tant que propriétaires de réseaux de distribution ou concédants, devraient s’abstenir de vouloir continuer à gagner autant sur les prix de l’électricité». Utiliser les dividendes pour l’énergie renouvelable Le conseiller d’État valaisan Roberto Schmidt (PDC), nouveau président de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie, estime que «le management des producteurs d’électricité qui profitent actuellement des prix élevés – et aussi les propriétaires - doit bien réfléchir à ce qu’ils font de ces bénéfices. Il serait difficilement compréhensible que des dividendes soient versés maintenant à grande échelle», a-t-il dit au «SonntagsBlick» du jour. Il estime qu’il serait plus approprié «d’investir l’argent à des fins précises dans le développement des énergies renouvelables en Suisse».