L’arrêt du moteur à combustion signe-t-il aussi la fin du métier de rêve?

Question d’une lectrice de «20 minutes»

Depuis des années, mon fils est passionné par tout ce qui possède un moteur. Il avait l’intention de commencer un apprentissage de «mécano» l’année prochaine. Or, la semaine dernière à Strasbourg, le Parlement européen a décidé qu’il n’y aurait plus de voitures à moteur à combustion à partir de 2035. Dois-je m’inquiéter que mon fils doive se réorienter peu de temps après son apprentissage? Le métier a-t-il encore un avenir pour les passionnés de moteurs?

Réponse d’Olivier Maeder de l’UPSA*

Vous n’avez pas à vous inquiéter, malgré cette décision. La profession de «mécano» a évolué rapidement au cours des dernières années, tout comme la technologie automobile elle-même. L’UPSA, en sa qualité d’association sectorielle et professionnelle, veille à ce que les personnes en formation et les professionnels qualifiés disposent du savoir-faire nécessaire et soient toujours à la pointe de la technique, y compris en ce qui concerne les propulsions alternatives. Nous proposons actuellement trois formations techniques de base: assistant(e) en maintenance d’automobiles AFP (2 ans), mécanicien(ne) en maintenance d’automobiles (3 ans) et mécatronicien(ne) d’automobiles (4 ans). Les compétences enseignées par les entreprises formatrices et les écoles professionnelles dans le cadre de ces formations sont régulièrement examinées et adaptées aux besoins actuels et futurs. Il en va de même pour la formation professionnelle supérieure et les nombreuses possibilités de formation continue.

Même si le Parlement européen ne veut plus autoriser de nouvelles voitures essence et diesel à partir de 2035, les véhicules à moteur à combustion encore achetés en 2034 auront besoin d’entretien pendant un certain temps. On ne sait pas non plus si et comment la Suisse se ralliera à cette décision. Une chose est sûre: dans le domaine de notre formation initiale et continue, les compétences nécessaires à l’électromobilité sont d’ores et déjà enseignées. Votre fils peut donc commencer son apprentissage sans hésitation l’année prochaine. Car les métiers de l’automobile ont un avenir, grâce à une formation adaptée au marché.

Les apprenti(e)s mécatronicien(ne)s d’automobiles acquièrent les compétences requises. Ils apprennent d’ores et déjà à réparer, entretenir et diagnostiquer les concepts de propulsion électriques, hybrides et alternatifs. Olivier Maeder, UPSA

Par exemple, déjà depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance de formation en 2018, les apprenti(e)s mécatronicien(ne)s d’automobiles acquièrent les compétences requises. Ils apprennent à réparer, entretenir et diagnostiquer les concepts de propulsion électriques, hybrides et alternatifs. Ils acquièrent en outre des compétences dans le domaine des systèmes d’assistance à la conduite. Depuis peu, les cours «Haute tension 1» et «Haute tension 2» font également partie de la formation de base des mécanicien(ne)s en maintenance d’automobiles. Les jeunes professionnels sont sensibilisés le plus tôt possible à l’utilisation sûre de la technologie haute tension. Le secteur est bien préparé à l’augmentation de la part de marché des véhicules électriques, mais il n’oublie pas les moteurs à combustion et les compétences nécessaires à cet effet. Même pour le conseil à la clientèle, les nouvelles formations de base de gestionnaire du commerce de détail CFC «Vente automobile» et «Après-vente automobile» qui débuteront cet été seront d’ailleurs dispensées en conséquence.

En tant que responsable de la formation à l’Union professionnelle suisse de l’automobile, je suis naturellement ravi que votre fils passionné de moteurs s’intéresse à un emploi dans notre branche. Le secteur automobile a en effet besoin de jeunes professionnels motivés et désireux d’avancer dans la vie. Et un métier dans la branche automobile continuera d’offrir de belles perspectives – quelles que soient les décisions politiques qui seront prises – avec des possibilités d’évolution et de promotion intéressantes et attrayantes.

Envoyez vos questions par e-mail à l’adresse autoratgeber@20minuten.ch. Les questions d’actualité les plus intéressantes, ainsi que leurs réponses, seront publiées chaque semaine dans la rubrique Lifestyle de «20 minutes».