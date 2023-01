Inde : L’arrière-petit-fils de Gandhi dénonce une «idéologie de la haine»

La montée du nationalisme hindou est un affront à l’héritage du pacifiste Mahatma Gandhi, déplore son arrière-petit-fils, à la veille des 75 ans de l’assassinat du héros de l’indépendance de l’Inde.

L’auteur indien Tushar Gandhi, arrière-petit-fils de Mahatma Gandhi. AFP

Le meurtre de Gandhi remonte au 30 janvier 1948, lors d’une prière multireligieuse durant laquelle un zélote du nom de Nathuram Godse l’a tué par balle, lui reprochant d’être trop conciliant avec la minorité musulmane. L’assassin a été exécuté l’année suivante et reste largement honni en Inde, mais l’auteur et activiste Tushar Gandhi, l’un des descendants les plus connus de l’icône de la paix, voit les opinions de Godse gagner du terrain.

Cette philosophie a maintenant capturé l’Inde et le cœur des Indiens, l’idéologie de la haine, l’idéologie de la polarisation, l’idéologie de la division Tushar Gandhi, dans sa maison de Bombay.

Pour les partisans de ces doctrines, «il est tout à fait naturel que Godse soit leur patriote idéal, leur idole» ajoute l’arrière-petit-fils de Gandhi. Tushar Gandhi, 63 ans, attribue ce revirement à l’ascension du Premier ministre Narendra Modi et de son parti nationaliste hindou, le Bharatiya Janata Party (BJP). Selon lui, M. Modi et son gouvernement, au pouvoir depuis 2014, remettent en question les traditions multiculturelles laïques que sa famille, en particulier son illustre ancêtre, s’est employée à protéger.

Le succès de Modi «a été construit sur la haine, nous devons l’accepter», dit Tushar, affirmant que le Premier ministre «sait que ce qu’il fait attise un feu qui consumera un jour l’Inde entière».

Assassin vénéré

L’assassin de Gandhi est aujourd’hui vénéré par de nombreux nationalistes hindous qui militent pour que ses actes soient requalifiés. Un temple en son honneur a été construit près de la capitale New Delhi en 2015, soit un an après l’élection de Narendra Modi. Ses adorateurs font même campagne pour qu’une ville porte son nom.

Godse était un membre du Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), une formation d’extrême droite hindoue toujours active, dont les membres mènent des manœuvres militaires et font partie de groupes de prière. Désolidarisé de Godse il y a longtemps, le RSS reste un parti puissant à l’origine de la fondation du BJP, créé il y a des décennies pour porter la cause hindoue dans la sphère politique.

Pour sa part, le Premier ministre Modi a régulièrement rendu hommage à Gandhi et ne s’est pas impliqué dans la campagne visant à réhabiliter le meurtrier du héros de l’indépendance.

«Continuer à me battre»

Quant à Tushar, il continue de défendre avec férocité l’héritage de son ancêtre, bâti sur l’«honnêteté, l’égalité, l’unité et l’inclusion». Il a notamment écrit deux livres sur Gandhi, et sa femme Kasturba rappelle régulièrement l’importance de la démocratie lors d’événements publics et a déposé des motions légales à la Cour suprême pour défendre les institutions laïques de son pays.

Le descendant de Mahatma Gandhi, dans sa maison de Bombay. AFP

Dans sa demeure, un appartement de l’ère postcoloniale situé dans un quartier calme de Bombay, les portraits et les statuettes de son arrière-grand-père sont nombreux. Là, trône un petit rouet, un outil de filage à pédale symbole de l’autonomie qu’incarnait et que défendait Gandhi.

Face à l’absence d’adversaire plausible, son descendant s’est résigné à voir Narendra Modi rempiler pour un nouveau mandat, à l’issue des élections prévues l’année prochaine. «Le mal est si profond et ils ont tellement de succès que je ne vois pas mon idéologie triompher en Inde avant longtemps», regrette Tushar. «Mais cela me donne la détermination de continuer à me battre».