Assumer un patronyme célèbre constitue une montagne pour certains jeunes joueurs et demande une force mentale à toute épreuve. En la matière, difficile de trouver un cas plus parlant que celui de Romano Floriani Mussolini. Ce dernier n’est autre que l’arrière - petit-fils de Benito Mussolini, le célèbre dictateur italien au pouvoir entre 1922 et 1945. Il est également le fils d’Alessandra Mussolini, ex-député e européenne aux idées fascistes revendiquées.