Parlement: «L’arrivée sur le marché de viande artificielle menace notre pays»

Laquelle est la pire?

La viande artificielle n’ayant jamais été testée à grande échelle, ses impacts éventuels sur la santé sont incertains. Mais ses promoteurs rappellent en tous les cas que la «vraie» viande, elle, peut poser des problèmes sanitaires qui ont été documentés. L’un de leurs arguments est aussi environnemental. Le cofondateur de la start-up zurichoise Mirai Foods disait en février à «Blick» «qu’on peut préparer et manger un vrai steak sans affecter le climat et sans qu’aucun animal n’ait dû mourir pour cela». Selon lui, la demande en viande va exploser ces prochaines années au niveau mondial et «les méthodes conventionnelles de production de viande ne peuvent absolument pas y répondre, et certainement pas de manière durable».