Naufrage en Italie : L’arrivée tardive des secours pose question

Selon les informations disponibles à ce stade, il y a un trou de six heures dans la nuit de samedi à dimanche entre le moment où l’embarcation transportant quelque 180 personnes a été repérée et le début des opérations de sauvetage. L’embarcation surchargée a fait naufrage non loin du rivage, en pleine tempête, probablement après avoir heurté un banc de sable.