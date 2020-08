Contrôles L’arsenal légal fait défaut contre les «frimeurs» en auto

Des élus prônent un retour des articles de loi permettant de sévir contre les personnes faisant du bruit inutile avec leurs véhicules.

Le problème causé par les personnes qui friment avec leur véhicule soit en les modifiant, soit en faisant vrombir leur moteur, fait débat depuis des mois. Dans le canton de Thurgovie, le nombre de plaintes de la population a augmenté récemment. Le député PDC d’Arbon, Dominik Diezi, s’en est fait l’écho et s’est enquis des mesures prises par le gouvernement. Ce dernier se réfère à la loi sur la circulation routière. Il constate qu’avec ce texte, il n’est actuellement pas possible de retirer le permis de conduire de ces fauteurs de troubles.

La loi a changé

Jusqu’en 2004, il était encore possible de prendre une telle mesure. À l’époque, la loi sur la circulation routière stipulait: «Le permis de conduire ou d’élève conducteur peut être retiré si le conducteur enfreint le code de la route et met ainsi la circulation en danger ou incommode d’autres personnes.» La notion d’incommodation a ensuite été supprimée. La police peut toujours saisir le permis, mais c’est à l’autorité administrative (Service des autos) de procéder au retrait du permis. En outre, comme l’écrit le Thurgauer Zeitung, depuis mai 2012, la police n’a même plus le pouvoir de retirer le permis de conduire si le conducteur fait du «bruit délibérément évitable.». Ce serait une mesure efficace, selon le gouvernement de Thurgovie, de réintroduire ces deux articles, indique-t-il dans sa réponse au député Dominik Diezi.