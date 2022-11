Dissuasion : L’arsenal nucléaire français «contribue» à la sécurité de l’Europe, dit Macron

«Aujourd’hui plus encore qu’hier, les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne. Nos forces nucléaires contribuent donc par leur existence propre à la sécurité de la France et de l’Europe», a-t-il déclaré lors d’un discours sur les grands enjeux stratégiques de la France à Toulon (Var). «Gardons-nous d’oublier que la France a bien la dissuasion nucléaire et gardons-nous parfois de dramatiser quelques propos», a-t-il ajouté.