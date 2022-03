Guerre en Ukraine : L’arsenal nucléaire tactique, une option pour Moscou?

L’utilisation par la Russie d’une arme nucléaire tactique, plus petite en charge explosive, est une option dans la liste des innombrables scénarios de cette guerre.

Une arme nucléaire tactique, plus petite en charge explosive que l’arme nucléaire stratégique, est en théorie destinée au champ de bataille et transportée par un vecteur ayant une portée inférieure à 5500 km. «Au niveau vertical, il y a un vrai risque. Ils ont désespérément besoin de remporter des victoires militaires pour les transformer en levier politique», explique Mathieu Boulègue, du centre de réflexion britannique Chatham House. «L’arme chimique ne changerait pas la face de la guerre. Une arme tactique nucléaire qui raserait une ville ukrainienne, oui. C’est improbable mais pas impossible. Et là ce serait 70 ans de théorie de dissuasion nucléaire qui s’effondrent».

Arme stratégique

1588 têtes déployées

Selon le très respecté Bulletin of the Atomic Scientists, «1588 têtes nucléaires russes sont déployées», dont 812 sur des missiles installés à terre, 576 sur des sous-marins et 200 sur des bombardiers. Un peu moins de 1000 autres têtes sont stockées. Pour Pavel Luzin, analyste du groupe de réflexion Riddle basé à Moscou, la Russie pourrait utiliser une arme nucléaire tactique «pour démoraliser un adversaire, pour empêcher l’ennemi de continuer à se battre». L’objectif est d’abord «démonstratif», ajoute-t-il. «Mais si l’adversaire veut toujours se battre ensuite, elle peut être employée de manière plus directe».