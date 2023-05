L’art de Basquiat fait forte impression sur la mode

Études Studio/Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Arterstar, New York

«I am the new Jean-Michel» (Je suis le nouveau Jean-Michel) chante Jay-Z dans «Picasso Baby». La star du rap révère Jean-Michel Basquiat (1960-1988). Il s’est d’ailleurs produit à la Fondation Louis Vuitton, en avril à Paris, pour l’ouverture de l’exposition «Basquiat x Warhol, à quatre mains» (jusqu’au 28 août 2023). À Bâle du 11 juin au 27 août, la Fondation Beyeler exposera des grands formats peints par l’artiste new-yorkais à Modène pendant l’été 1982. La célébration de son œuvre, à l’occasion du 35e anniversaire de sa mort, déborde allègrement du cadre des institutions culturelles. Et s’imprime sur la création de mode. En particulier, chez les créateurs dont les pièces revêtent une dimension arty.

C’est, bien sûr, le cas de Junya Watanabe, élément incontournable de la Fashion Week de Paris. La collection homme printemps-été 2023 du styliste japonais rend hommage au peintre (voir la vidéo ci-dessus), mort à 27 ans, ainsi qu’à d’autres sommités de la culture pop: Andy Warhol, Roy Lichtenstein et Keith Haring. Idem du côté du label parisien Études Studio qui a lancé une première capsule consacrée à Basquiat, à l’automne passé, suivie par une deuxième pour ce printemps.

T-Shirt reproduisant «Identity» (1984), issu de la collection capsule printemps-été 2023 d’Études Studio. Études Studio

En 2020 déjà, la marque américaine Coach et, encore avant elle, le géant japonais Uniqlo s’y collaient en collaboration avec The Estate of Jean-Michel Basquiat, fondation qui gère les droits de l’artiste. Les créateurs déclinent les figures qui lui sont chères (la couronne, le tyrannosaure) sur des vêtements et des accessoires. Dans la foulée, ils surfent sur des thèmes qui l’animaient et qui sont toujours d’actualité: la culture afro-américaine, la musique, le street art.

Paloma Elsesser, mannequin principal de la campagne publicitaire pour la collection Coach X Basquiat, sortie en 2020. Coach

La vague gagne même l’horlogerie suisse. Dans le cadre de sa collection Art Journey, Swatch a créé trois montres en hommage à Basquiat, qui ont été dévoilées cette semaine. Cadrans et bracelets sont décorés avec des réalisations de 1982 et 1983, respectivement années de la fondation de la manufacture biennoise et du lancement de la première collection.