Qui n’a pas tenté, à la maison, de refaire un riz gluant «comme au restaurant», mais à l’œil, en se disant que ça ne doit pas être si compliqué que ça? Et pourtant, c’est systématiquement un échec. Pourquoi?

La première chose qui fait le riz gluant, c’est le type de riz employé. Il ne s’agit pas d’un riz blanc ordinaire. C’est une variété «mutante» du riz blanc, qui aurait vu le jour il y a environ 5000 ans entre la Chine et l’Asie du Sud-Est. Son nom est «riz glutineux». Ses propriétés? Une structure d’amidon particulière, soit un taux inexistant d’amylose et, au contraire, beaucoup d’amylopectine, qui donne justement cette texture collante, presque gélatineuse. De plus, ce riz a un goût très doux, presque sucré.

Pour bien réussir un riz collant, il faudra donc se procurer ce riz bien particulier! Un riz pour sushi, normalement, est un riz glutineux!

Afin de ne jamais le rater, il est possible de le faire en deux étapes. Premièrement, il faut réhydrater le riz, sans cuisson. Pour cela, on recouvrira largement notre riz d’eau froide, dans un saladier. Et on va laisser l’eau pénétrer les grains, environ trois heures.

Passé ce délai, vient alors le moment de la cuisson. Pour cela, une méthode a fait particulièrement ses preuves: la vapeur! Pourquoi? Car une cuisson à l’eau, après la réhydratation que nous avons effectuée, le réhydraterait de trop, transformant alors notre espoir collant en une soupe nulle.

Pour cuire le riz à la vapeur, il suffit de chemiser un panier pour la cuisson à la vapeur d’un papier sulfurisé puis d’y déposer votre riz égoutté. On ferme. Et on démarre la cuisson sur une casserole d’eau en ébullition! Comptez bien entre 25 et 30 minutes. À servir bien chaud, avec un plat en sauce!