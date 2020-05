Los Angeles

L’artiste 6ix9ine traité de père indigne

Alors qu’il cartonne avec son nouveau single, le rappeur, tout juste sorti de prison, est accusé par son ex-copine de mettre leur fille en danger.

Depuis qu’il est sorti de prison, 6ix9ine est un artiste heureux. Son single «Gooba» a accumulé 43 millions de vues sur YouTube le jour de sa publication, le 8 mai 2020. Un record pour un clip de hip-hop. En revanche, du côté de sa vie privée, les nouvelles sont moins bonnes. Son ex, Sara Molina, avec laquelle il a eu une fille, Saraïyah, née en 2015, lui en veut énormément. Surtout depuis que l’Américain, qui a été incarcéré pour avoir fait partie d’un gang criminel, est en liberté surveillée. Sa peine a été réduite après qu’il a révélé l’identité de ses anciens acolytes à la justice. Du coup, la mère de leur fillette a peur d’éventuelles représailles. «C’est un homme qui ne pense qu’à lui. Il s’excuse auprès de ses fans, mais pas auprès de sa fille qu’il néglige complètement. Il ne s’en occupe pas et se fiche de sa sécurité», s’est-elle énervée sur Instagram. Dans un autre message le mannequin a aussi dit à son homme que ses montres de luxe, son argent et ses voitures n’arrangeraient rien et ne le rendraient «pas heureux pour toujours».