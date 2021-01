Autriche : Survivant de l’Holocauste, l’artiste Arik Brauer est mort

Féru du «réalisme fantastique», le peintre autrichien est décédé dimanche à l’âge de 92 ans. Ses derniers mots furent: «J’étais heureux avec ma femme, ma famille, mon art et ma forêt viennoise».

«J’étais heureux avec ma femme, ma famille, mon art et ma forêt viennoise. Mais on ne vit qu’un temps, entre deux éternités où l’on n’existe pas» : tels furent ses derniers mots selon une déclaration de sa famille, citée lundi par la presse locale.

«Nuit de cristal»

«Réalisme fantastique»

Arik Brauer, artiste touche-à-tout, s’est aussi intéressé à l’architecture, au graphisme et avait conçu en 1975 des décors et costumes pour l’Opéra de Paris.

Partageant sa vie entre l’Autriche et Israël, il a reçu de nombreux prix et récompenses non seulement pour son art, mais aussi pour sa défense de la démocratie et des droits de l’homme, un rôle salué lundi sur Twitter par le président autrichien Alexander Van der Bellen.