Londres: l’artiste Damien Hirst jette au feu des centaines d'œuvres

Londres : L’artiste Damien Hirst jette au feu des centaines de ses œuvres

Vendues 2000 dollars chacune

Explorer les frontières entre l’art et la monnaie

Depuis qu’il a créé en 2007 le crâne en diamant («For the love of God»), l’une de ses créations les plus connues, l’artiste explique réfléchir aux notions de richesse et valeur. «Ce projet explore les frontières entre l’art et la monnaie – quand l’art change et devient une monnaie et quand la monnaie devient de l’art», dit-il.