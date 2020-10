Lausanne : L’artiste Kiki Smith à l’honneur au Musée cantonal des Beaux-Arts

La seconde exposition temporaire du MCBA invite à explorer l’oeuvre foisonnante de l’artiste américaine, inspirée par l’observation du corps humain et la puissance du féminin.

Le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (MCBA) accueille dès vendredi l’exposition «Hearing you with my eyes» de Kiki Smith. Une invitation à explorer 40 années de création de cette artiste américaine multidisciplinaire, sur le thème de la perception sensorielle.