France : L’artiste suisse Spoerri expose ses «tableaux-pièges» à Nice

Le musée d’Art moderne et d’Art contemporain de l’ancien danseur de l’opéra de Berne consacre une place importante à ce plasticien reconnu.

«Tableaux-pièges» où il saisit l’instantané d’un déjeuner, pièges à mots ou autres tapisseries détournées: le musée d’Art moderne et d’Art contemporain (Mamac) de Nice, consacre une grande exposition à l’une des figures du Nouveau réalisme, le Suisse Daniel Spoerri.

L’exposition se tiendra jusqu’au 27 mars, date du 92e anniversaire de l’artiste d’origine roumaine, né sur les bords du Danube à Galati (est de la Roumanie) et qui vit et continue de créer entre Vienne (Autriche) et son parc de 16 hectares en Toscane (Italie).