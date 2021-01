Le monde du jeu vidéo a perdu une grande figure du rétrogaming. Sacré sept fois champion du monde du célèbre jeu «Tetris» au Classic Tetris World Championship entre 2010 et 2017, Jonas Neubauer n’est plus.

Cet Américain, qui avait aussi décroché deux fois la 2e place, est décédé à la suite d’une «soudaine urgence médicale», ont annoncé samedi ses proches via son compte Twitter. Ce barman de 39 ans avait aussi commencé à streamer sur la plateforme Twitch depuis quelques années. Il se définissait comme «un joueur de piano jazz» pour sa capacité à improviser lors de ses parties de «Tetris».

Les organisateurs du Classic Tetris World Championship lui ont rendu hommage sur le site de la compétition en le définissant comme «un pilier de positivité et d’humilité». «Nous n’aurions jamais pu demander un plus grand champion, un modèle, un ami. Il était gentil, authentique, hilarant, incroyablement talentueux et un brillant ambassadeur du jeu», ont-ils ajouté en regrettant sa disparition.