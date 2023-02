Football : L’AS Roma assure, l’Atalanta décroche

La Roma est à égalité de points (40) avec l’Inter (2e) qui reçoit l’AC Milan (5e, 38 pts) dans le derby de la ville et le choc de la journée dimanche (20h45).

Naples, leader tranquille avec treize points d’avance sur ses plus proches poursuivants, se déplacera sur le terrain du mal classé la Spezia (17e et premier non relégable).