TAGADA 17.08.2020 à 18:22

Dire qu'il y a des gens qui s'identifient à ces entreprises. On pouvait comprendre quand c'était les gens issus de la même ville qui mouillait le maillot pour deux francs six sous contre l'équipe composé des résident de la ville voisine. Quel intérêt peut il bien avoir à soutenir une équipe appelée Roma dont même pas le tiers de l'effectif est Italien, sans même se demander si il y en as qui sont effectivement Romains. Avec le Covid, les collectivité publique sont censé subventionner ces entreprises du domaine du spectacle, mais on se demande vraiment pourquoi les impôts des travailleurs subventionnerait des sportifs disposant d'une fortune que la majorité des contribuable n'aura jamais ?