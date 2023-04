Football: L’AS Rome conforte sa place sur le podium, la Juventus piégée à Sassuolo

Lorenzo Pellegrini célèbre son but, le deuxième des trois inscrits par l’AS Rome.

L'AS Rome a conforté sa 3e place en s'imposant à domicile contre l'Udinese (3-0) alors que la Juventus a été piégée à Sassuolo (1-0), dimanche lors de la 30e journée de Serie A. L'équipe de José Mourinho, battue 1-0 à Feyenoord jeudi en quart de finale aller de Ligue Europa, accuse toujours 5 points de retard sur la Lazio (2e), qui l'a emporté 3-0 à la Spezia vendredi, et... 19 sur le leader Naples, accroché à domicile par Vérone (0-0) samedi . Les Romains prennent en revanche 3 longueurs d'avance sur l'AC Milan (4e), qui a fait match nul à Bologne (1-1), samedi.

Alors que l'Udinese (12e) l'avait emporté 4-0 au match aller le 4 septembre, la Roma s'est cette fois imposée grâce à un premier but d'Edoardo Bove, qui a repris victorieusement un penalty tiré sur le poteau par Bryan Cristante et sifflé après visionnage de la VAR pour une main de Roberto Pereyra, ensuite averti pour sa faute (37e). Puis Lorenzo Pellegrini, servi par Andrea Belotti, a alourdi le score d'une frappe du droit (55e) et Tammy Abraham a clos la marque d'une tête en pleine lucarne sur un centre de Leonardo Spinazzola (90+1).