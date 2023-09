Concert d’Ed Sheeran à Las Vegas annulé à la dernière minute

Coup dur pour les nombreux admirateurs d’Ed Sheeran. La star britannique de 32 ans, qui sortira un album fin septembre 2023 , aurait dû se produire, le 9 septembre 2023, au Allegiant Stadium de Las Vegas. Or, juste après l’ouverture des portes de l’enceinte et alors qu’un public nombreux y avait déjà pénétré, le concert a été annulé. «Je n’arrive pas à croire que je suis en train d’écrire ça, mais il y a eu des problèmes pendant l’installation du show. Il est impossible d'assurer le concert. Je suis vraiment désolé. J’aimerais pouvoir changer les choses», a posté Ed Sheeran sur Instagram, en précisant que son live était reporté au samedi 28 octobre 2023, et que les billets restaient valables.

Le lendemain, celui qui a surpris de jeunes musiciens a donné des précisions sur ce qu’il s’était passé: «C’était une question de sécurité. Je n’allais pas risquer la sécurité de mes fans. Je suis désolé que cela n’a pas été communiqué plus tôt aux gens qui attendaient dehors. Nous pensions vraiment que le spectacle allait avoir lieu jusqu'au dernier moment.» Le problème est survenu lors du montage des infrastructures du concert. Les plaques en caoutchouc, qui protégeaient le sol du stade, ont bougé de manière inexpliquée, ce qui a entraîné un déplacement de plusieurs centimètres des tours d’acier soutenant les enceintes et les lumières. Malgré 24 heures d’efforts, les ingénieurs et les techniciens ne sont pas parvenus à les remettre en place et à les stabiliser.