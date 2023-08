Privée de café, Adele souffre de migraines et de tremblements

Le 19 août 2023, Adele s’est livrée sans filtre à son public du Caesars Palace à Las Vegas. La chanteuse, qui sur cette même scène avait éclaté en sanglots une semaine auparavant , a en effet révélé qu’elle n’était pas au mieux de sa forme. Son corps supporte très mal le sevrage de la caféine. «J’ai décidé d’arrêter le café. J’ai eu des migraines toute la semaine et un terrible mal de tête pendant deux jours. C’était vraiment intense. Ce sont des symptômes de sevrage, donc si vous me voyez trembler, ne vous inquiétez pas», a-t-elle dit

La chanteuse de 35 ans, qui ne supporte pas n’importe quels sous-vêtements, ne baissera pas pour autant les bras. «C’est plus difficile d’arrêter de fumer que d’arrêter de boire du café, mais je tiendrai bon. Hier, j’ai bu environ 25 décaféinés en essayant de faire croire à mon cerveau que je buvais du café», a-t-elle plaisanté. En revanche, l’artiste a expliqué que le fait d’être en concert lui faisait beaucoup de bien. «La caféine et l’adrénaline doivent être un peu similaires, parce que dès que je suis montée sur scène et que tout le monde a commencé à chanter avec moi, mon mal de tête a un peu disparu», a confié Adele.