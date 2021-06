Hockey sur glace - Las Vegas se sert de Céline Dion pour chambrer l’adversaire

La demi-finale des play-off de NHL opposant Las Vegas à Montréal offre un savoureux mano a mano. Les Golden Knights ont d’abord enlevé l’acte I de la série, avant d’être rejoints puis menés 2-1 et d’égaliser. Dans la nuit de mardi à mercredi, ils avaient l’occasion de repasser devant dans leur salle.

Créée en 2016, la franchise de Las Vegas n’est pas encore parvenue à remporter la Coupe Stanley, bien qu’elle en ait été proche en 2018 (finale perdue contre Washington) et l’année dernière (finale de Conférence perdue contre Dallas). L’équipe de Peter DeBoer entretient encore de grandes ambitions cette saison, où elle est présentée comme le favori au titre. Mais la résistance que lui oppose le Canadien, inattendu à ce niveau après une saison régulière bouclée à 24 victoires et 32 défaites (le plus mauvais bilan parmi les qualifiés en play-off), ajoute de la pression sur ses épaules.