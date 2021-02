Musique : L’ascension fulgurante du rappeur Teto

Le jeune artiste brésilien est l’une des révélations de la scène hip-hop de ce début d’année 2021.

Son petit jeu a fait le buzz, lui a rapporté plus de 1 million d’abonnés sur Instagram et l’a fait décrocher un contrat avec le label 30 Praum. C’est sur ce dernier que Teto a publié, de manière classique, «M4» le 27 janvier 2021. Le titre a déjà cumulé plus de 16 millions d’écoutes rien que sur Spotify, où il pointait le 3 février 2021 à la 8e place du Top des titres les plus viraux. Les fans du Brésilien peuvent se réjouir: selon ses dires, il n’a posté sur la Toile que 10% de tous les morceaux qu’il a déjà enregistrés.