Laser tiré du ciel: Les incendies à Hawaï font flamber la désinformation

Des messages mentionnant des lasers à haute énergie ou affirmant que les incendies sur l’île de Maui, qui ont fait plus de 110 morts et détruit la ville de Lahaina, ont été créés intentionnellement afin de fonder des cités écolos, ont reçu des millions d’engagements sur des plateformes comme X (ex-Twitter). «Seule une arme à énergie dirigée (AED) peut engendrer ce type de destruction», a ainsi affirmé sur ce réseau l’animateur radio d’extrême droite Stew Peters.

«Discréditer la science»

«À chaque fois qu’il y a des événements de cette sorte et des appels à prendre des mesures plus fortes contre le réchauffement climatique, il y a généralement une action parallèle pour discréditer la science, nier tout lien avec le changement climatique et accuser quelque chose d’autre», explique Arunima Krishna, professeure à l’Université de Boston et spécialiste de la désinformation autour du climat. «Cette fois», dit-elle, «ce sont les armes à énergie dirigée».