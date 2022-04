Football – L’ASF lance elle aussi ses idées pour le futur

Deux jours seulement après les annonces de la Swiss Football League quant à sa proposition de réforme du mode de championnat pour le secteur professionnel, c’était au tour de l’ASF ce jeudi de lancer ses idées pour le futur. Pas de grand écart: là aussi, la volonté est de développer le football en Suisse. Mais avec un prisme plus large, donc à tous les niveaux, notamment du côté des jeunes et du foot féminin.

Concrètement, il y a l’idée de la création d’un centre national, mise entre parenthèses durant la période Covid. Plusieurs propositions émanant de toute la Suisse sont arrivées à l’ASF. En termes d’objectif, il y a la volonté de moderniser encore et développer les structures. Celles de l’ASF elles-mêmes, mais également celles des clubs, du rapport entre la fédération et les clubs, des entraîneurs, des bénévoles. Le projet est vaste. Mais c’est le football qui l’impose.

280’000 licenciés

«C’est pour cela qu’une feuille de route est importante, poursuit Dominique Blanc. Nous avons lancé des études, larges, pour voir quels étaient les besoins et les demandes.» Les trois axes de développement concernent le football lui-même, l’ASF et les clubs. Cela signifie faciliter l’intégration des jeunes au sein des équipes, favoriser leur encadrement avec une formation encore améliorée et soutenir les clubs dans leur travail avec des relations plus étroites. Toute une aventure. Qui est notamment rendue possible, financièrement, grâce aux résultats de l’équipe de Suisse A, qui se qualifie presque systématiquement pour les phases finales des grands tournois. Grâce à une formation de qualité.