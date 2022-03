Football – L’ASF prolonge le contrat de Pierluigi Tami

Dominique Blanc et Pierluigi Tami poursuivent leur collaboration.

«Nous avons déjà pu fêter de beaux succès tant avec l'équipe nationale A qu'avec les équipes nationales juniors, mais nous voulons nous rapprocher encore plus du sommet dans les années à venir, a déclaré l’ancien entraîneur de Lugano et Grasshopper. Je suis très heureux de pouvoir poursuivre le travail commencé en été 2019 dans un environnement très professionnel et très motivant.»