Berne : L’ASIN change de nom, mais pas de buts ni de perspectives

Les locaux de l’ancienne caserne de Berne ont accueilli l’assemblée constitutive de Pro Suisse. Ce mouvement est né de l’union de trois entités: l’Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN), le «comité contre une adhésion rampante à l’Union européenne» et l’«Association des entrepreneurs contre l’adhésion à l’UE». Les personnes présentes lors de cette assemblée constitutive ont surtout écouté les propos de Christoph Blocher , fondateur de l’ASIN qui, à 82 ans, a martelé ses thèmes de prédilection que sont la neutralité et la souveraineté en Suisse.

Pro Suisse a également parlé de «l’initiative sur la neutralité», que veut lancer Christoph Blocher. Le texte demande que la Suisse, comme jusqu’à présent, ne puisse pas participer à des guerres par des moyens militaires, mais qu’elle ne puisse pas non plus le faire par des mesures de coercition non militaires. La collecte des signatures devrait commencer à l’automne, un an avant les élections fédérales.