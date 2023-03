L’Asloca offre de vérifier gratuitement les loyers

L’Asloca va vérifier que les loyers n’ont pas bondi de manière indue au moment du changement de locataires. Getty Images/Westend61

Le scandale des baux fictifs, mis en lumière par la condamnation lundi de l’ancien élu MCG et propriétaire immobilier Ronald Zacharias, donne des idées à l’Asloca. L’association de défense des locataires a lancé ce mercredi, une campagne de vérification gratuite des loyers. Elle propose aux locataires de lui transmettre leurs avis de fixation du loyer, un document qui est toujours remis à la conclusion du bail. Ses juristes contrôleront sa régularité. L’offre s’adresse à tous, pas seulement aux 30’000 membres de l’association genevoise.

La marche à suivre Pour faire contrôler son loyer, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse avis.initial@asloca.ch contenant un scan du recto de l’avis de fixation du loyer (un document vert remis avec le bail) ainsi qu’un numéro de téléphone de contact. L’avis de fixation du loyer se présente ainsi. dr

L’escroquerie des baux fictifs, qui a valu deux ans de prison avec sursis à Ronald Zacharias et à son associé (ainsi qu’un remboursement de 2 millions de francs aux 32 locataires lésés) est la suivante: plutôt que d’indiquer sur le formulaire officiel le véritable loyer du précédent locataire, le propriétaire a recours à un bail fictif. Celui-ci indique un loyer mensonger (bien plus élevé) et le nom d’un complice n’ayant jamais vécu dans le logement. Le nouveau locataire, qui dispose de 30 jours pour contester son loyer en cas de hausse abusive, est donc privé de ce droit, puisqu’il ignore tout de l’ampleur de la hausse réelle.

Des «dizaines de cas» et «cinq régies»

L’Asloca, à l’origine du dévoilement de l’affaire Zacharias, parle de «véritable épidémie de baux fictifs», affirme qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé. «On est sur des dizaines de cas, expose ainsi Me Christian Dandrès, l’un des avocats œuvrant pour l’association. Celle-ci indique qu’ils concernent «divers propriétaires» et «au moins cinq régies différentes», certaines ayant pignon sur rue.

Plusieurs indices exploitables

Les juristes de l’Asloca disposeront de plusieurs moyens pour vérifier la régularité des éléments figurant sur les avis de fixation de loyer que leur transmettront les locataires. «Tout d’abord, il y figure la date à laquelle il a été fixé la dernière fois, explique Me Dandrès. S’il a changé juste avant la nouvelle location, c’est bizarre.» Ensuite, l’identité du propriétaire s’y trouve. Or, l’association connaît certains noms qu’elle estime douteux. «Enfin, avec nos 30’000 membres, nous avons des informations sur les loyers pratiqués dans les immeubles, et nous faisons des recoupements.»

La menace du pénal

Si un doute émerge, des questions seront posées au bailleur. «En cas de souci, le but est de faire baisser le loyer. S’il fait amende honorable, OK. Le but n’est pas de partir en guérilla. Mais s’il refuse, nous pourront porter le cas au pénal, car le Ministère public a des moyens d’investigation dont nous ne disposons pas», déclare Me Dandrès.

Il juge cette opération d’intérêt public, vu la crise du logement et «l’inflation que certaines personnes se prennent en pleine figure. S’y ajoute les hausses des charges dues à la crise énergétique. Les gens sont pris à la gorge. Si on peut en sauver une dizaine, une centaine, il faut le faire.»