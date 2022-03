Prix de l’énergie – L’Asloca veut baisser de 2 degrés les chauffages pour alléger la facture

«Les gens sont conscients»

Olivier Feller, secrétaire général de la Fédération romande immobilière (FRI) et conseiller national (PLR), pense qu’une campagne de sensibilisation n’est pas nécessaire. «On peut informer, mais les gens sont conscients que moins ils consomment, moins ils payent. Je doute qu’une campagne de la Confédération ait un effet. Et s’il y en a une, il ne faudrait pas qu’elle se concentre uniquement sur le chauffage, car il faut aussi prendre en compte par exemple les transports ou le temps que l’on passe sous la douche.» Concernant une baisse de 2 degrés pour alléger les factures, Olivier Feller ne pense pas que les locataires seraient d’accord. «Quelle est la température admissible? se demande-t-il. Vingt degrés, c’est déjà relativement bas, on passerait à 18… Chaque occupant de logement doit faire son choix.» Pour conclure, il estime qu’au vu de la situation d’approvisionnement énergétique actuel, «peut-être que nous serons contraints de réduire notre consommation, car l’énergie va tout simplement manquer».