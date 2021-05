Patrouille des Glaciers - L’ASPdG rompt ses relations avec l’armée

«Face aux blocages, l’association a tendu la main, proposé la mise en œuvre d’une médiation, insisté pour crever l’abcès et repartir sur des bases saines. En vain. Ce qui a provoqué la décision de suspension, prise à contrecœur», explique Marc Comina, porte-parole de l’Association de soutien, de promotion et de gestion de la Patrouille des Glaciers (ASPdG), dans le «Nouvelliste». Cet arrêt de la collaboration avec le Département fédéral de la défense, de la protection et de la sécurité (DDPS), pour l’organisation de la Patrouille des Glaciers (PDG), s’inscrit dans le cadre d’un conflit qui dure depuis des mois.