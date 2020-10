Comment un cours sur la liberté d’expression a mené au drame

Le professeur d'histoire du collège du Bois d'Aulne a été ciblé en raison de caricatures de Mahomet qu'il a montrées en classe de 4e, le 5 octobre dernier, lors d'un cours sur la liberté d'expression. «Un débat avait été organisé sur la publication des caricatures de Mahomet (...) dès le 7 octobre au soir, le père d'une des élèves publiait sur son compte Facebook un récit des faits faisant état de la diffusion d'une image du prophète nu et appelait à la mobilisation contre le professeur, a précisé Jean-François Ricard, procureur anti-terroriste, samedi.

Le père de cette élève demandait dons son message l'exclusion du professeur et indiquait son numéro de téléphone. il a porté plainte pour «diffusion d'image pornographique». L'élève a indiqué que Samuel Paty avait demandé aux élèves musulmans de lever la main et de sortir de classe. Le professeur a été entendu quelques jours plus tard. Il conteste avoir demandé aux élèves musulmans de sortir mais dit avoir proposé à ses élèves de ne pas regarder les dessins. Il a aussi déposé plainte pour diffamation publique.