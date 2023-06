France: L’assaillant d’Annecy transféré dans un hôpital psychiatrique

«Aucune motivation terroriste»

Au moment du drame, il n’était «ni sous l’emprise de stupéfiants ni sous l’emprise d’alcool», selon la procureure d’Annecy Line Bonnet-Mathis. «Aucune motivation terroriste n’apparaît à ce stade». Des témoins l’ont seulement entendu évoquer sa femme et sa fille et prononcer le nom de Jésus Christ pendant l’attaque. Le pronostic vital des six blessés n’est plus engagé, a indiqué samedi la procureure.