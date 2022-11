Argentine : L’assaillant de Cristina Kirchner a un discours «extravagant»

Fernando S. M., arrêté après l’attentat manqué contre la vice-présidente argentine Cristina Kirchner, présente une personnalité «narcissique» et un discours «extravagant», selon un rapport d’expertise réalisé à la demande du parquet, a fait savoir samedi l’agence officielle Telam.

Les experts considèrent que Fernando S. M. manifeste une personnalité «narcissique», des traits de «pédanterie et de vanité», et présente un discours «lourd, extravagant et fastidieux» lors duquel il s’est lui-même comparé à Nelson Mandela.