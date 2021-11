Tokyo : L’assaillant du train admirait le personnage du «Joker»

L’auteur de l’attaque du wagon dans la capitale japonaise dimanche, qui a fait 18 blessés, a confié être un admirateur de l’un des psychopathes de fiction les plus célèbres.

Dix-huit personnes ont été hospitalisées, selon un nouveau bilan de la police et les pompiers. Un septuagénaire, poignardé à la poitrine, est dans un état grave.

Le porte-parole du gouvernement Hirokazu Matsuno a dénoncé lundi un acte «atroce et brutal».

Echec professionnel et personnel

Il était vêtu d’un frac violet et d’une chemise verte avec une cravate à motifs, ce qui rappelait l’apparence du «Joker» dans l’univers de Batman, célèbre comics (bande dessinée américaine) maintes fois porté au cinéma.

Selon l’agence Kyodo et le journal Sankei, le suspect a confié à la police son admiration pour le «Joker». Il avait «échoué au travail et en amitié et voulait mourir», rapportait encore le Sankei.